Резцова: Шевченко пригодиться сборной в эстафете на Играх-2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что необходимо вызвать в основную национальную команду лидера общего зачёта Кубка IBU Анастасию Шевченко.

«Нужно подключить Шевченко к основной сборной. Да, на Кубке IBU один уровень, а на КМ — другой», — цитирует Резцову «Чемпионат».

Она уверена, что тренерский штаб сборной должен проверить силы Шевченко на этапах Кубка мира в Германии.

«Пусть посмотрят на Шевченко в Германии. К Олимпиаде нужно подбирать хорошую четвёрку на эстафету. Настя — умница, хорошо выступила на Кубке IBU. Нужно, чтобы она на КМ тоже уверенно выступала», — добавила Резцова.

Шестой и седьмой этапы КМ пройдут Оберхофе (6 — 9 января) и Рупольдинге (12 — 16 января).

Ранее норвежский биатлонист Ветле Кристиансен прокомментировал борьбу за серебряную медаль с россиянином Эдуардом Латыповым в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.