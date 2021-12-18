«Арсенал» разгромил обескровленный «Лидс» в матче АПЛ

«Арсенал» в гостях нанёс разгромное поражение «Лидсу» в матче 18-го тура чемпионате Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Элланд Роуд», завершилась со счётом 4:1 в пользу канониров.

Дубль оформил Габриэл Мартинелли (16-я, 28-я минуты). Мяч также забил Букайо Сака (42-я), Эмил Смит-Роу (84-я). У «Лидса» отличился с пенальти Рафинья (75-я).

Клубу из графства Уэст-Йоркшир из-за вспышки коронавирусной инфекции в коллективе пришлось пополнить основу рядом игроков дубля. В заявку «Лидса» на матч премьер-лиги впервые был включен 15-летний школьник Арчи Грей. Однако юный нападающий так и не появился на поле.

Напомним, что остальные пять матчей дня АПЛ были отменены из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что в АПЛ перенесены ещё четыре матча 18-го тура из-за вспышки коронавируса.