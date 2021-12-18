Двукратный чемпион мира Роналдо стал владельцем «Крузейро»

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо приобрёл «Крузейро».

Сделка завершена. Роналдо стало новым владельцем «Крузейро», сообщает журналист Никола Скира в своём Twitter.

Done Deal! #Ronaldo is the new owner of #Cruzeiro, which was his first former club. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 18, 2021

Вместе с тем Роналдо подчеркнул, что намерен вернуть бразильский клуб на футбольный олимп.

«Я обязан «Крузейро» многим. Хочу, чтобы он занял достойное место. Впереди много работы, пока нечего праздновать, но у нас большие амбиции», — сказал Роналдо во время прямой трансляции в Instagram президента «Крузейро» Сержиу Родригеса.

Роналдо дебютировал в профессиональном футболе в «Крузейро». Форвард выступал за клуб из Белу-Оризонти в 1993—1994 годах. Потом он перешёл в нидерландский ПСВ.

Роналдо также принадлежит испанский клуб «Вальядолид».

Ранее УЕФА поздравил Роналдо с юбилеем и вспомнил о его голах в матче со «Спартаком».