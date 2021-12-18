Двукратный чемпион мира Роналдо стал владельцем «Крузейро»
- AP
Сделка завершена. Роналдо стало новым владельцем «Крузейро», сообщает журналист Никола Скира в своём Twitter.
Done Deal! #Ronaldo is the new owner of #Cruzeiro, which was his first former club. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 18, 2021
Вместе с тем Роналдо подчеркнул, что намерен вернуть бразильский клуб на футбольный олимп.
«Я обязан «Крузейро» многим. Хочу, чтобы он занял достойное место. Впереди много работы, пока нечего праздновать, но у нас большие амбиции», — сказал Роналдо во время прямой трансляции в Instagram президента «Крузейро» Сержиу Родригеса.
Роналдо дебютировал в профессиональном футболе в «Крузейро». Форвард выступал за клуб из Белу-Оризонти в 1993—1994 годах. Потом он перешёл в нидерландский ПСВ.
Роналдо также принадлежит испанский клуб «Вальядолид».
Ранее УЕФА поздравил Роналдо с юбилеем и вспомнил о его голах в матче со «Спартаком».