УЕФА поздравил Роналдо с юбилеем и вспомнил о его голах в матче со «Спартаком»

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравила бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо с днём рождения.

На официальной странице Лиги Европы в Twitter было опубликовано видео ответного матча 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-1997/98, в котором миланский «Интер» в гостях одержал победу над московским «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Интера». В составе «Спартака» забитым мячом отметился Андрей Тихонов. У миланской команды дубль оформил Роналду.

🇧🇷 Ronaldo vs Spartak Moskva, 1998 UEFA Cup semi-final 🔥



Happy birthday, O Fenômeno! 🎈#HBD | #UELpic.twitter.com/7gpMDf1IxH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 22, 2021

Отметим, что миланцы в том сезоне стали обладателями Кубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» во встрече восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.