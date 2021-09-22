УЕФА поздравил Роналдо с юбилеем и вспомнил о его голах в матче со «Спартаком»

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравила бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо с днём рождения.
УЕФА поздравил Роналдо с юбилеем и вспомнил о его голах в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

На официальной странице Лиги Европы в Twitter было опубликовано видео ответного матча 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-1997/98, в котором миланский «Интер» в гостях одержал победу над московским «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Интера». В составе «Спартака» забитым мячом отметился Андрей Тихонов. У миланской команды дубль оформил Роналду.

Отметим, что миланцы в том сезоне стали обладателями Кубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» во встрече восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.

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