Агент футболиста «Атлетико Минейро» Алонсо отреагировал на слухи об интересе «Краснодара»

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Диего Серрати, агент защитника бразильского «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо, прокомментировал информацию об интересе со стороны российского футбольного клуба «Краснодар».
Агент футболиста «Атлетико Минейро» Алонсо отреагировал на слухи об интересе «Краснодара»
  • AP

«Переговоры с «Краснодаром» по Алонсо? Не могу говорить об этом, потому что сейчас нет ничего подобного. Интересен ли «Краснодару» Хуниор? Насколько я знаю — нет», — цитирует Серрати Sport24.

Алонсо является игроком сборной Парагвая. Он выступает за национальную команду с 2013 года, сыграв за неё 44 матча и отметившись двумя голами.

В минувшем сезоне Алонсо стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро». Парагваец за команду провёл 50 матчей, забил один мяч и сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Парагвая может стать игроком «Краснодара».

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