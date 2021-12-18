Агент футболиста «Атлетико Минейро» Алонсо отреагировал на слухи об интересе «Краснодара»

Диего Серрати, агент защитника бразильского «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо, прокомментировал информацию об интересе со стороны российского футбольного клуба «Краснодар».

«Переговоры с «Краснодаром» по Алонсо? Не могу говорить об этом, потому что сейчас нет ничего подобного. Интересен ли «Краснодару» Хуниор? Насколько я знаю — нет», — цитирует Серрати Sport24.

Алонсо является игроком сборной Парагвая. Он выступает за национальную команду с 2013 года, сыграв за неё 44 матча и отметившись двумя голами.

В минувшем сезоне Алонсо стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро». Парагваец за команду провёл 50 матчей, забил один мяч и сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Парагвая может стать игроком «Краснодара».