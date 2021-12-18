Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей забитой шайбой отметился российский форвард Александр Овечкин. Он забросил свою 752-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Таким образом, его отставание от Яромира Ягра (766) составляет 14 голов.

Напомним, лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Ранее сборная Канады обыграла команду Швеции на Кубке Первого канала.