Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Виннипег»
Встреча в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе победителей забитой шайбой отметился российский форвард Александр Овечкин. Он забросил свою 752-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Таким образом, его отставание от Яромира Ягра (766) составляет 14 голов.
Напомним, лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
Ранее сборная Канады обыграла команду Швеции на Кубке Первого канала.