Дебютный гол Сулейманова помог «Гиресунспору» победить «Алтай»

«Гиресунспор» на своём поле нанёс поражение «Алтаю» в матче чемпионата Турции по футболу.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

GOL | Giresunspor 1-0 Altay



31' Suleymanov 🔥🔥🔥🔥



Maç Linki, anlık goller ve Önemli pozisyonlar için: @GoalHubTRpic.twitter.com/xahQxFJPh0 — Anlik goller (@Anlikgoller16) December 17, 2021

Форвард Магомед-Шапи Сулейманов (31-я минута) забил первый мяч в этой встрече.

Нападающий «Краснодара» находится в аренде у «Гиресунспора».

22-летний уроженец Махачкалы в сезоне-2021/22 в 14 матчах за турецкую команду отметился голом и двумя голевыми передачами.

Ранее Сулейманов отреагировал на новость о своём нежелании возвращаться в Россию.