Дебютный гол Сулейманова помог «Гиресунспору» победить «Алтай»

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«Гиресунспор» на своём поле нанёс поражение «Алтаю» в матче чемпионата Турции по футболу.
Дебютный гол Сулейманова помог «Гиресунспору» победить «Алтай»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Форвард Магомед-Шапи Сулейманов (31-я минута) забил первый мяч в этой встрече.

Нападающий «Краснодара» находится в аренде у «Гиресунспора».

22-летний уроженец Махачкалы в сезоне-2021/22 в 14 матчах за турецкую команду отметился голом и двумя голевыми передачами.

Ранее Сулейманов отреагировал на новость о своём нежелании возвращаться в Россию.

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