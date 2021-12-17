Дебютный гол Сулейманова помог «Гиресунспору» победить «Алтай»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
GOL | Giresunspor 1-0 Altay— Anlik goller (@Anlikgoller16) December 17, 2021
31' Suleymanov 🔥🔥🔥🔥
Maç Linki, anlık goller ve Önemli pozisyonlar için: @GoalHubTRpic.twitter.com/xahQxFJPh0
Форвард Магомед-Шапи Сулейманов (31-я минута) забил первый мяч в этой встрече.
Нападающий «Краснодара» находится в аренде у «Гиресунспора».
22-летний уроженец Махачкалы в сезоне-2021/22 в 14 матчах за турецкую команду отметился голом и двумя голевыми передачами.
Ранее Сулейманов отреагировал на новость о своём нежелании возвращаться в Россию.