Глушаков не исключил, что вернётся в «Спартак»

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков считает, что может вернуться в столичный «Спартак».
Глушаков не исключил, что вернётся в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Да, я хотел бы вернуться в «Спартак». Играть, а почему нет? Надо всегда верить в свою мечту, работать, тренироваться», — сказал Глушаков в интервью Sports.ru.

Вместе с тем он признал, что не знает, как сложится его судьба дальше.

34-летний полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

Глушаков в сезоне-2021/22 провёл за «Химки» 15 матчей и забил семь голов.

Ранее Глушаков рассказал о желании попробовать себя в пляжном футболе.

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