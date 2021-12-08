Глушаков: по окончании карьеры в большом футболе попробую себя в пляжном

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о желании попробовать себя в пляжном футболе.
Глушаков: по окончании карьеры в большом футболе попробую себя в пляжном
  • РИА Новости

«На тебя смотрят дети, в маленьких городах это в диковинку — когда звёзды приезжают. Этим постоянно надо заниматься. А в целом сам очень хочу попробовать поиграть в пляжный футбол, дай бог, по окончании карьеры в большом футболе попробую себя в пляжном», — сказал Глушаков в эфире программы «Мама знает всё».

Он также рассказал, что каждый год устраивает турниры в своём родном городе Миллерове, куда зовёт пляжников.

Напомним, что Глушаков выступает за «Химки». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги он сыграл в 14 матчах и забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что Аллер повторил рекорд Роналду, забив в каждом матче группы Лиги чемпионов.

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