Мампасси — о переходе в «Локомотив»: в январе присоединюсь к новой команде

Новобранец московского «Локомотива» Mарк Мампасси прокомментировал свой трансфер в клуб Российской премьер-лиги.

«Думаю, во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнёт подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать. Главное, чтобы был полезен «Локомотиву», — цитирует 18-летнего защитника Meta-ratings.

По словам футболиста, несмотря на переезд в Россию, он готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины.

Мампасси является воспитанником «Шахтёра», а в 2021 году выступал на правах аренды за «Мариуполь», в составе которого провёл 22 матча и отметился одной результативной передачей.

Ранее в «Урале» отреагировали на слухи об интересе «Локомотива» к защитнику Арсену Адамову.