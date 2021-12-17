Мампасси — о переходе в «Локомотив»: в январе присоединюсь к новой команде

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Новобранец московского «Локомотива» Mарк Мампасси прокомментировал свой трансфер в клуб Российской премьер-лиги.
Мампасси — о переходе в «Локомотив»: в январе присоединюсь к новой команде
  • © ФК Шахтер

«Думаю, во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнёт подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать. Главное, чтобы был полезен «Локомотиву», — цитирует 18-летнего защитника Meta-ratings.

По словам футболиста, несмотря на переезд в Россию, он готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины.

Мампасси является воспитанником «Шахтёра», а в 2021 году выступал на правах аренды за «Мариуполь», в составе которого провёл 22 матча и отметился одной результативной передачей.

Ранее в «Урале» отреагировали на слухи об интересе «Локомотива» к защитнику Арсену Адамову.

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