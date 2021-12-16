Главный тренер Швеции прокомментировал поражение в матче с Россией

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Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв прокомментировал поражение от сборной России (0:1) на Кубке Первого канала.
Главный тренер Швеции прокомментировал поражение в матче с Россией
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Это была тяжёлая игра и для нас обидное поражение. Мы не забили, но у нас были шансы, которые мы не использовали. В целом, несмотря на то что наше поражение было обидным, с нашей стороны игра была неплохой», — цитирует тренера «Чемпионат».

Напомним, что встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России. В составе российской команды единственную шайбу забросил Вячеслав Войнов на 48-й минуте матча.

Ранее Жамнов прокомментировал победу над Швецией на Кубке Первого канала.

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