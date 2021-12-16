Дружинин: всем требованиям со стороны FINA соответствуют бассейны только в Казани

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал, почему в Москве нет современных бассейнов, соответствующих требованиям FINA.

«Современный бассейн для прыжков в воду — это большие вложения, особенно если говорить о Москве. Это отдельная и очень важная тема, которой мы занимаемся сейчас с участием Министерства спорта, мэрии, других заинтересованных сторон. Вопрос достаточно сложный, но говорить, что это нереально, я бы не стал. Обратите внимание, что всем требованиям со стороны FINA соответствуют бассейны только в Казани. Поэтому всё, что сейчас планируется по программам реконструкции или строительства, особенно в рамках развития плавания, требует дополнительного внимания и учёта международных требований», — заявил Дружинин в интервью RT.

Он добавил, что «Олимпийский» в Москве будет достроен и станет основным столичным объектом, на базе которого в городе можно будет развивать прыжки в воду.

«Есть бассейн в Олимпийской деревне, но это скорее чисто тренировочная площадка, поскольку там нет зрительских мест. Москва, безусловно, должна вернуть себе славу одного из ведущих центров по прыжкам в воду», — добавил Дружинин.

Ранее президент Федерации прыжков в воду рассказал о привлечении спонсоров.