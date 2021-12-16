Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022: итоги года и утверждение арен турнира

16 декабря в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к чемпионату мира по волейболу FIVB 2022, который пройдёт с 26 августа по 11 сентября в десяти российских городах.

Генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов подвёл итоги уходящего года. Ключевыми событиями 2021 года он назвал мероприятие, посвящённое году до старта чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, и жеребьёвку, в ходе которой были определены составы групп первого группового раунда, а также распределены города, принимающие эти группы. Кроме того, в рамках всероссийского голосования был выбран талисман чемпионата — тигр Тигроша.

«Важным этапом подготовки к чемпионату мира стали инспекционные визиты, которые Оргкомитет провёл совместно с Международной федерацией волейбола. Во время трёх сессий были осмотрены спортивные объекты и объекты размещения во всех городах-организаторах, проведены встречи с региональными организационными комитетами. Итогом этих визитов стало официальное утверждение Международной федерацией всех объектов чемпионата мира», — сказал Роман Станиславов.

В следующем году организаторы чемпионата мира сфокусируются на проведении тестовых мероприятий. Первый тестовый матч состоится 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге на Ледовой арене в рамках финала Кубка России по волейболу. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился ожиданиями от этого события.

«Кубок России станет тестовым мероприятием для команды организаторов чемпионата мира. Федерация тесно работает с оргкомитетом. Уверен, организация будет на очень высоком уровне», — заявил он.

В рамках продвижения чемпионата мира запланировано большое количество мероприятий, направленных на популяризацию волейбола в России и повышение интереса к предстоящему турниру. Одно из них — Тур Трофея — путешествие Кубка чемпионата мира по российским городам и регионам. Приезд кубка в каждый город станет большим событием для горожан. За время тура Трофей проедет 12,5 тыс. км по территории России.

Во время пресс-конференции были представлены первые официальные амбассадоры чемпионата мира. Ими стали прославленные российские волейболисты, имена которых знают болельщики по всему миру, — Сергей Тетюхин и Екатерина Гамова.

Ранее Чернышенко заявил, что ЧМ-2022 по волейболу в России должен быть безопасным и комфортным.