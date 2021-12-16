Чернышенко: ЧМ-2022 по волейболу в России должен быть безопасным и комфортным
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«Наша задача — провести чемпионат на высоком уровне и обеспечить участникам и гостям комфорт и безопасность. Первые тестовые матчи перед чемпионатом мира по волейболу пройдут 25 декабря в Санкт-Петербурге», — цитирует ТАСС Чернышенко.
В рамках чемпионата в десяти городах России на 18 спортивных аренах пройдёт 70 матчей с участием 24 сборных.
Матч открытия между сборными России и Туниса пройдёт в Санкт-Петербурге 26 августа.
Ранее стало известно время начала матча открытия ЧМ по волейболу в России.