Чернышенко: ЧМ-2022 по волейболу в России должен быть безопасным и комфортным

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о ходе подготовки к чемпионату мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России.

«Наша задача — провести чемпионат на высоком уровне и обеспечить участникам и гостям комфорт и безопасность. Первые тестовые матчи перед чемпионатом мира по волейболу пройдут 25 декабря в Санкт-Петербурге», — цитирует ТАСС Чернышенко.

В рамках чемпионата в десяти городах России на 18 спортивных аренах пройдёт 70 матчей с участием 24 сборных.

Матч открытия между сборными России и Туниса пройдёт в Санкт-Петербурге 26 августа.

Ранее стало известно время начала матча открытия ЧМ по волейболу в России.