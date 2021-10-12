Стало известно время начала матча открытия ЧМ по волейболу в России
- РИА Новости
Матч открытия между сборными России и Туниса пройдёт в Санкт-Петербурге 26 августа. Игра должна начаться в 20:00 мск, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).
Во втором туре группы A Россия сыграет с Пуэрто-Рико (28 августа). На следующий день россияне встретятся с Сербией (20:00).
Финальный матч ЧМ-2022 пройдёт 11 сентября в Москве (20:00).
Первенство планеты состоится с 26 августа по 11 сентября в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные.
Ранее сообщалось, что волейболисты московского «Динамо» стали обладателями Суперкубка России.