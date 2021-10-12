Стало известно время начала матча открытия ЧМ по волейболу в России

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Организаторы чемпионата мира по волейболу среди мужчин в 2022 году опубликовали расписание турнира.
Стало известно время начала матча открытия ЧМ по волейболу в России
  • РИА Новости

Матч открытия между сборными России и Туниса пройдёт в Санкт-Петербурге 26 августа. Игра должна начаться в 20:00 мск, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Во втором туре группы A Россия сыграет с Пуэрто-Рико (28 августа). На следующий день россияне встретятся с Сербией (20:00).

Финальный матч ЧМ-2022 пройдёт 11 сентября в Москве (20:00).

Первенство планеты состоится с 26 августа по 11 сентября в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные.

Ранее сообщалось, что волейболисты московского «Динамо» стали обладателями Суперкубка России.

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