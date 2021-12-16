Шварц высказался о готовности «Динамо» к борьбе за чемпионство в РПЛ

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о готовности к борьбе за титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шварц высказался о готовности «Динамо» к борьбе за чемпионство в РПЛ
  • РИА Новости

«Для нас важно успешно играть, побеждать. Мы реалисты. И понимаем, что уже достигли серьёзного успеха, учитывая, что «Динамо» — молодая команда. У нас хорошие результаты, мы верим в свои силы и продолжим извлекать максимум. Сейчас ключевая задача — не сворачивать с выбранного пути», — цитирует Шварца «Чемпионат».

При этом он отметил, что команда хочет выигрывать титулы, чтобы радовать своих болельщиков, которые верят «Динамо». Однако тренерский штаб считает, что на это не нужно заострять внимание, а лучше сконцентрироваться на своей работе.

«Если мы продолжим работать так же интенсивно, большие победы обязательно придут», — добавил специалист.

Под руководством Шварца «Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте в Российской премьер-лиге, набрав 36 очков и отставая от лидирующего «Зенита» всего на два балла.

Ранее Шварц обозначил ключевую задачу «Динамо» на ближайшие сезоны.

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