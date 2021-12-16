Шварц обозначил ключевую задачу «Динамо» на ближайшие сезоны

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о ключевой задаче клуба на ближайшие сезоны.

«Для нас ключевое — развивать свою ДНК, свой стиль футбола. Сложно гарантировать место в таблице или число титулов, поэтому мы идём от игры к игре», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Он подчеркнул, что бело-голубые хотят добиваться максимального результата, но нельзя забывать о том, что команда ещё очень молода, из-за чего стоит трезво оценивать свои возможности и перспективы.

«Каких-то конкретных целей на ближайшие два-три года мы не обозначаем. Важно развитие качеств игроков и самого футбола», — добавил немецкий специалист.

Под руководством Шварца «Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте в Российской премьер-лиге, набрав 36 очков и отставая от лидирующего «Зенита» всего на два балла.

Ранее сообщалось, что Шварц признан лучшим тренером ноября — декабря в РПЛ.