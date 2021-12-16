Шварц признан лучшим тренером ноября — декабря в РПЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
За немецкого наставника единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
Под его руководством «Динамо» выиграло за пять туров в ноябре — декабре четыре матча и один раз сыграло вничью, набрав в общей сложности 13 очков. Бело-голубые ушли на зимний перерыв на втором месте в чемпионате.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан автором лучшего гола месяца в РПЛ.
👔 Сандро Шварц единогласным решением болельщиков, экспертов лиги и МАТЧ ПРЕМЬЕР стал лучшим тренером ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ! #ТренерМесяцаpic.twitter.com/5FxwzgKrbh— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021