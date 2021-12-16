Шварц признан лучшим тренером ноября — декабря в РПЛ

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим специалистом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам ноября и декабря.
Шварц признан лучшим тренером ноября — декабря в РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За немецкого наставника единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

Под его руководством «Динамо» выиграло за пять туров в ноябре — декабре четыре матча и один раз сыграло вничью, набрав в общей сложности 13 очков. Бело-голубые ушли на зимний перерыв на втором месте в чемпионате.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан автором лучшего гола месяца в РПЛ.

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