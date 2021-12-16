Клаудиньо признан автором лучшего гола месяца в РПЛ
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В шорт-лист были включены восемь мячей, которые были забиты с 14-го по 18-й тур в ноябре и декабре.
Результативный удар Клаудиньо выбрали болельщики и эксперты РПЛ. При этом эксперты «Матч Премьер» проголосовали за гол хавбека «Ахмата» Артёма Поляруса в матче с «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что «Зенит» нацелился на покупку лучшего бомбардира Лиги конференций.
Клаудиньо – автор лучшего гола ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021
Болельщики и эксперты РПЛ проголосовали за гол полузащитника «Зенита» «Ростову», а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Артёма Поляруса 📊#РПЛтопчик#ЛучшийГолМесяцаpic.twitter.com/lKwXFeQSBF