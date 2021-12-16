Клаудиньо признан автором лучшего гола месяца в РПЛ

Мяч полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо в ворота «Ростова» признан лучшим голом месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В шорт-лист были включены восемь мячей, которые были забиты с 14-го по 18-й тур в ноябре и декабре.

Результативный удар Клаудиньо выбрали болельщики и эксперты РПЛ. При этом эксперты «Матч Премьер» проголосовали за гол хавбека «Ахмата» Артёма Поляруса в матче с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» нацелился на покупку лучшего бомбардира Лиги конференций.