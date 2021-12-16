Гончаренко рассказал, как Галицкий пригласил его в «Краснодар»

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, как президент клуба Сергей Галицкий пригласил его в команду.
Гончаренко рассказал, как Галицкий пригласил его в «Краснодар»
  • РИА Новости

«Это было сразу после поражения от «Ахмата», насколько помню. Хашиг позвонил и спросил: «Ты согласен поговорить?» — «Согласен. Почему нет? Я свободен». Он дал трубку Сергею Николаевичу, тот сказал: «Прилетай. Будем разговаривать». Всё произошло быстро. Я был безработным две недели», — цитирует Гончаренко Sport24.

По его словам, он задал несколько уточняющих вопросов владельцу клуба, а Галицкий сказал, что хочет видеть атакующий футбол от команды, так как уже не раз говорил, что игра для него важнее результата.

«Если бы я сказал «нет, результат первичен», тогда, наверное, не было бы смысла сюда приходить», — добавил Гончаренко.

Гончаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года. В этом сезоне после 18 туров «быки» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Ранее Гончаренко признался, что очень болезненно воспринял увольнение из ЦСКА.

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