Овечкин вышел в единоличные лидеры в гонке бомбардиров НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел в единоличные лидеры в гонке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне.
Овечкин вышел в единоличные лидеры в гонке бомбардиров НХЛ
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports

Россиянин отметился голом и результативной передачей в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:5 ОТ). Таким образом, всего на его счету 46 очков в 29 матчах. Капитан «Кэпиталз» забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач в текущем сезоне.

В гонке бомбардиров он опередил игроков «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (46 очков) и Конора Макдэвида (45).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Чикаго» в НХЛ, несмотря на шайбу Овечкина. 

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