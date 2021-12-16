Витория обратился в фанатам после увольнения из «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория написал трогательное сообщение к болельщиками столичного клуба.

«Сегодня завершился мой путь в «Спартаке». Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики «Спартака» заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала», — написал Витория в своём Instagram.

Португалец признался, что покидает клуб с чувством победителя.

«Я всегда боролся до конца, даже когда всё казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти», — отметил он.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В Российской премьер-лиге после 18 туров красно-белые занимают девятое место. 15 декабря 2021 года 51-летний специалист был уволен с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Паоло Ваноли, который может вместо Витории возглавить столичный «Спартак», прилетел в Москву.