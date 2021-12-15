«Матч ТВ»: Ваноли прилетел в Москву

Паоло Ваноли, который может вместо Руя Витории возглавить столичный «Спартак», прилетел в Москву.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Матч ТВ» уже докладывает: Паоло Ваноли прилетел в Москву 👀



(Или это Сергей Юран???) pic.twitter.com/PZiv5EHf93 — Meta (@LigaTV) December 15, 2021

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В Российской премьер-лиге после 18 туров красно-белые занимают девятое место. 15 декабря 2021 года 51-летний специалист был уволен с занимаемой должности.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении Витории.