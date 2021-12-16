«Арсенал» переиграл в лондонском дерби «Вест Хэм» в матче АПЛ
- Reuters
- © Andrew Couldridge
Игра, которая прошла на поле стадиона «Эшбертон Гроув», завершилась со счётом 2:0 в пользу канониров.
Мячи забили Габриэл Мартинелли (48-я минута), Эмиль Смит-Роу (87-я).
Игрок «Арсенала» Александр Ляказетт (69-я) не смог реализовать пенальти.
Защитник молотобойцев Владимир Цоуфал (67-я) был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.
«Арсенал» (29 очков) занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. «Вест Хэм» (28) идёт на пятой позиции. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (41).
Ранее сообщалось, что матч 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» может быть перенесён из-за вспышки коронавирусной инфекции в МЮ.