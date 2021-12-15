Форвард «Вашингтона» Кузнецов заболел коронавирусом
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Форвард сборной России пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает пресс-служба команды из столицы США.
#Caps center Evgeny Kuznetsov is unavailable due to the NHL's COVID-19 protocol.— CapitalsPR (@CapitalsPR) December 15, 2021
Игра пройдёт 16 декабря. Начало матча — в 04:00 мск.
«Кэпиталз» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что ассисты Александра Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало».