Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу над командой Канады в стартовом матче на Кубке Первого канала.

«Пропущенные шайбы — не тактический просчёт, здесь игровая дисциплина. Были плохие смены у защитников, пару раз позволяли выхода два в один. Я передал игрокам, что нужна постоянная игровая дисциплина», — цитирует Жамнова «Спорт-Экспресс».

Первая игра турнира, которая прошла на льду «ЦСКА Арены» в Москве, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Жамнова.

В составе сборной России шайбы забросили Егор Коршков (5-я минута), Александр Елесин (29-я), Никита Нестеров (40-я), Вадим Шипачёв (41-я).

В следующем матче Россия сыграет со Швецией (16 декабря).

Ранее Жамнов заявил, что Евгений Малкин и Александр Овечкин будут разведены по разным тройкам на Играх-2022.