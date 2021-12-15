Защитник «Урала» Адамов может перейти в «Локомотив»

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Московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Урала» Арсену Адамову.
Защитник «Урала» Адамов может перейти в «Локомотив»
  • © Пресс-служба футбольного клуба «Урал»

В ближайшее время стороны могут договориться и оформить трансфер футболиста, сообщает «Чемпионат».

22-летний защитник в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 забил один мяч.

«Локомотив» (28 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» (19) идёт на 11-й строчке. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (38). 

Ранее президент «Урала» оценил возможность подписания Юрия Жиркова и Александра Кокорина.

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