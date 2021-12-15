Билялетдинов считает увольнение Витории из «Спартака» спорным решением

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов прокомментировал увольнение Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

«На фоне успехов в еврокубках спорное решение. Я всегда за то, чтобы тренер подольше проработал, но в таком клубе, как «Спартак», времени всегда в обрез, и первый, кто отвечает за результат, — это тренер», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В Российской премьер-лиге после 18 туров красно-белые занимают девятое место. 15 декабря 2021 года 51-летний специалист был уволен с занимаемой должности.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении Витории.