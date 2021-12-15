Смородская — об отставке Витории: Руй — обычный тренеришка

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку Руя Витории с поста главного тренера столичного «Спартака».

«Спартак» сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. За всё время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка. Посмотрим, что получится у Ваноли», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В Российской премьер-лиге после 18 туров красно-белые занимают девятое место. 15 декабря 2021 года 51-летний специалист был уволен с занимаемой должности.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении Витории.