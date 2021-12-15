Исмаилов заявил, что третий бой с Минеевым состоится только по просьбе соперника
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«Третьего поединка не будет, дорогие друзья! Разве что сам чемпион начнёт просить меня об этом — и то я не обещаю, что соглашусь. Артур Алибулатов, твой выход», — заявил Исмаилов в интервью на YouTube-канале Hustle MMA.
Артур Алибулатов — один из главных претендентов на титул в среднем весе, которым владеет Минеев.
Исмаилов и Минеев провели друг с другом два боя. В октябре 2018 года была зафиксирована ничья, а в октябре 2021-го Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.
Ранее Гаджиев заявил, что Исмаилов не исключает возможность проведения третьего боя с Минеевым.