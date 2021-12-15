Лидер НХЛ «Флорида» разгромно уступила «Оттаве»
Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 8:2 в пользу гостей.
Российский защитник Никита Зайцев в составе победителей отметился результативной передачей, проведя на льду 23 минуты 38 секунд. Его соотечественник Артём Зуб не отличился результативными действиями.
Напомним, что «Флорида» является лидером в турнирной таблице, она набрала 40 очков в 28 матчах.
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