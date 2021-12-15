Лавиолетт: разнообразная игра Овечкина приносит «Вашингтону» много голов

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт с восхищением высказался об успехах капитана команды Александра Овечкина в сезоне-2021/22.
Лавиолетт: разнообразная игра Овечкина приносит «Вашингтону» много голов
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig

«Он проделывает потрясающую работу в атаке. Когда он по флангу заходит в чужую зону, то сразу видит всех свободных партнёров и готов в любой момент отдать поперечную передачу под бросок в касание. Его разнообразная игра приносит нам ещё больше голов», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

По словам Лавиолетта, 36-летний российский форвард в чужой зоне всегда ищет возможность создать голевой момент. А если Ови находит для себя свободное пространство, то представляет огромную угрозу.

«Вашингтон» (40) идёт на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует на Востоке «Флорида Пантерз» (40).

Ранее сообщалось, что ассисты Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало».

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