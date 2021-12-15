Запашный — о стыковом матче сборной России: поляки нас разорвут

Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный оценил шансы сборной России в первом стыковом матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Польши.

«Вы посмотрите, какая у нас дыра между нападением и защитой. Поляки нас разорвут. Если Карпин не придумает что-то. У них Левандовски, Крыховяк. В закрытый футбол играть не станут, попрут вперёд», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Запашный отметил, что вызов в сборную Артёма Дзюбы может негативно повлиять на атмосферу в команде.

«Если возвращать Дзюбу — напряжённость между ним и главным тренером перенесётся на поле, тоже риск», — сказал он.

Сборная России в заключительном туре группового этапа отбора лишилась шанса на прямой выход в финальную часть ЧМ-2022, проиграв Хорватии (0:1). Подопечные Валерия Карпина в полуфинале стыкового турнира сыграют на своём поле с Польшей 24 марта. В случае победы Россия встретится с победителем матча Швеция — Чехия. Обе игры пройдут на стадионе «Лужники».

Ранее сборные России и Польши сделали общую публикацию.