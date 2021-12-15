Шварц подтвердил, что продлит контракт с «Динамо» 15 декабря

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подпишет новый контракт со столичным клубом 15 декабря.

«Завтра (15 декабря) собираемся подписать новый контракт», — заявил Шварц в эфире YouTube-канала пресс-службы «Динамо».

43-летний немецкий специалист работает главным тренером «Динамо» с октября 2020 года. Его действующий контракт истекает летом 2022-го.

«Динамо» (36 очков) идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Столичный клуб уступает лидирующему «Зениту» (38) два очка.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлит контракт с тренером клуба Андреем Ворониным.