Шварц подтвердил, что продлит контракт с «Динамо» 15 декабря
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«Завтра (15 декабря) собираемся подписать новый контракт», — заявил Шварц в эфире YouTube-канала пресс-службы «Динамо».
43-летний немецкий специалист работает главным тренером «Динамо» с октября 2020 года. Его действующий контракт истекает летом 2022-го.
«Динамо» (36 очков) идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Столичный клуб уступает лидирующему «Зениту» (38) два очка.
Ранее сообщалось, что «Динамо» продлит контракт с тренером клуба Андреем Ворониным.