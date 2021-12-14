Источник: «Динамо» продлит контракт с Ворониным

Московское «Динамо» продлит контракт с тренером клуба Андреем Ворониным.

Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник.

По информации издания, соглашение будет продлено до конца декабря. Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц также выступил за то, чтобы Воронин продолжил работать в команде. Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года.

По итогам первой половины чемпионата «Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

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