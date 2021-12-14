Источник: «Динамо» продлит контракт с Ворониным

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Московское «Динамо» продлит контракт с тренером клуба Андреем Ворониным.
Источник: «Динамо» продлит контракт с Ворониным
  • © fcdm.ru

Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник.

По информации издания, соглашение будет продлено до конца декабря. Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц также выступил за то, чтобы Воронин продолжил работать в команде. Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года.

По итогам первой половины чемпионата «Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Ранее Ловчев заявил, что Витория не дал «Спартаку» ничего особенного.

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