Ловчев: Витория не дал «Спартаку» ничего особенного

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе Руя Витории в столичной команде.
Ловчев: Витория не дал «Спартаку» ничего особенного
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«Наверное, сейчас после успеха команды в матче с «Легией» болельщик «Спартака» не поймёт увольнения Витории. Но если брать, что дал Руй команде. Не дал ничего особенного», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

14 декабря на совете директоров «Спартака» будет решаться вопрос касаемо будущего Витории. В матче 18-го тура РПЛ красно-белые потерпели крупное поражение от «Сочи» (0:3).

Таким образом, «Спартак» завершает первую половину сезона на девятой позиции турнирной таблицы, набрав 23 очка.

Ранее сообщалось, что у болельщика «Ромы» остановилось сердце во время матча со «Специей».

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