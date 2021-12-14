У болельщика «Ромы» остановилось сердце во время матча со «Специей»

В матче 17-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Специей» произошло трагическое событие.

Во время матча у одного из болельщиков на трибуне остановилось сердце, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У 23-летнего фаната произошёл приступ. Несмотря на экстренную помощь, спасти болельщика не удалось. По пути в больницу у него случился повторный приступ.

Напомним, что похожий инцидент произошёл на матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» — «Рубин» (2:0).

Ранее сообщалось, что Жирков может в скором времени завершить карьеру.