«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче чемпионата Германии по футболу

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Мюнхенская «Бавария» на выезде нанесла разгромное поражение «Штутгарту» в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче чемпионата Германии по футболу
  • Reuters
  • © Andreas Gebert

Игра, которая прошла на поле стадиона «Мерседес-Бенц Арена», завершилась со счётом 5:0 в пользу самого титулованного клуба Германии.

Хет-трик оформил Серж Гнабри (на 40-й, 53-й и 74-й минутах). Роберт Левандовски  забил два мяча (на 69-й и 73-й минутах).

«Бавария» (40 очков) лидирует в Бундеслиге. «Штутгарт» (17) — на 15-м месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, долгое время отказывавшийся делать прививку от коронавируса, решил пройти курс вакцинации.

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