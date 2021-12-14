«Бока Хуниорс» обыграл «Барселону» и завоевал Кубок Марадоны

«Бока Хуниорс» по пенальти нанёс поражение «Барселоне» в матче за Кубок Марадоны.

Основное время матча, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты аргентинского клуба.

Победный 11-метровый удар реализовал Аарон Молинас.

В ходе матча голами отметились Ферран Жутльга (50-я минута) и Эсекиэль Себальос (77-я).

Ранее в «Барселоне» сообщили, что аргентинский форвард команды Серхио Агуэро проведёт пресс-конференцию, на которой сообщит о своём будущем на фоне проблем с сердцем.