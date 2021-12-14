Месси — о задачах в ЛЧ: перед ПСЖ поставлена цель победа в турнире

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прокомментировал результаты жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«Перед ПСЖ поставлена цель победа в Лиге чемпионов. Все об это знают. Это особенный турнир», — цитирует Месси Marca.

Он напомнил, что в прошлом сезоне клуб из столицы Франции был близок к выходу в финал турнира. По его словам, в текущем розыгрыше футболисты ПСЖ приложат максиму усилий для того, чтобы выиграть ЛЧ.

Напомним, что «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2020/21 дошёл до полуфинала, в котором уступил «Манчестер Сити».

ПСЖ в этом розыгрыше встретится в 1/8 финала с мадридским «Реалом». Матчи пройдут 15 февраля и 9 марта.

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