Жамнов — о стиле игры сборной России: будем стремиться играть больше в атаке

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что национальная команда будет стремиться показывать атакующую игру на Олимпиаде 2022 в Пекине.

«Я вам коротко это не объясню. У нас был всего один день. Надеюсь, ребята нас услышали и вы всё увидите в деле. Стараемся игрокам потихонечку донести свои идеи. Будем стремиться играть больше в атаке», — цитирует Sport24 Жамнова.

Олимпиада пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии. Финал турнира состоится в день закрытия Игр.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты НХЛ выступят на ОИ-2022, несмотря ни на что.