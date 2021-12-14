Жамнов — о стиле игры сборной России: будем стремиться играть больше в атаке
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«Я вам коротко это не объясню. У нас был всего один день. Надеюсь, ребята нас услышали и вы всё увидите в деле. Стараемся игрокам потихонечку донести свои идеи. Будем стремиться играть больше в атаке», — цитирует Sport24 Жамнова.
Олимпиада пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии. Финал турнира состоится в день закрытия Игр.
Ранее сообщалось, что российские хоккеисты НХЛ выступят на ОИ-2022, несмотря ни на что.