Орлов: Пиняева нужно приглашать в «Зенит»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что 17-летний форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев подойдёт в качестве усиления санкт-петербургского «Зенита».

«В этом сезоне как выдвинулись «Крылья Советов». Антон Зиньковский может претендовать на звание футболиста года. Посмотрим, как они дальше будут играть. И сейчас все болельщики в Москве говорят: «Ну всё, Пиняев будет в «Зените». Я не знаю, но какая-то идёт борьба за него, конечно. Да, нужно приглашать. Он способный парень», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне 17-летний нападающий провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Пиняев высказался о дебютном мяче в РПЛ.