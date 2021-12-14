Орлов: Пиняева нужно приглашать в «Зенит»

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что 17-летний форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев подойдёт в качестве усиления санкт-петербургского «Зенита».
Орлов: Пиняева нужно приглашать в «Зенит»
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«В этом сезоне как выдвинулись «Крылья Советов». Антон Зиньковский может претендовать на звание футболиста года. Посмотрим, как они дальше будут играть. И сейчас все болельщики в Москве говорят: «Ну всё, Пиняев будет в «Зените». Я не знаю, но какая-то идёт борьба за него, конечно. Да, нужно приглашать. Он способный парень», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне 17-летний нападающий провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Пиняев высказался о дебютном мяче в РПЛ.

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