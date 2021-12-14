Гладилин: в Лиге Европы «Спартак» сыграл выше своих возможностей

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможной отставке нынешнего наставника команды Руя Витории.
Гладилин: в Лиге Европы «Спартак» сыграл выше своих возможностей
  • Reuters

«Думаю, вопрос увольнения Витории уже решённый. Тренер, не выполняющий задачу, уходит. Так в любом клубе бывает. Даже еврокубковый сезон не скрашивает этого. Если бы Витория обыграл «Бенфику» и вышел в Лигу чемпионов, это одно. Правда, тогда он только пришёл в команду. А вот в Лиге Европы «Спартак» сыграл выше своих возможностей. Можно сказать, что прыгнул выше головы. В этом заслуга тренера, потому что он смог поднять её на такой уровень. Это большой плюс для Руя. Если с ним будут рассчитываться, то сделают это по полной программе, поскольку он это заслужил», — цитирует Гладилина «Евро Футбол».

Также бывший тренер «Спартака» объяснил, почему команда лучше выглядит в еврокубках, чем в чемпионате России.

«Легионеры в еврокубковых матчах играют на полную катушку, очень собранно, как и вся команда. Чего не скажешь о РПЛ. Здесь подсознательно ребята не выходят на матчи играть максимально, с полной самоотдачей. А «Спартак» сейчас не имеет класса, чтобы обыгрывать соперников за счёт мастерства. Если он не будет играть максимально в каждой встрече, то может уступить любой команде РПЛ», — добавил Гладилин.

51-летний Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. После 18 туров красно-белые под его руководством занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, но при этом с первого места в группе вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее Колосков обвинил руководство «Спартака» в неудачных результатах команды.

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