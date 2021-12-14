Колосков обвинил руководство «Спартака» в неудачных результатах команды

Короткая ссылка
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что главными причинами неудач московского «Спартака» являются проблемы руководства клуба, а не главные тренеры или игроки.
Колосков обвинил руководство «Спартака» в неудачных результатах команды
  • © spartak.com

«В «Спартаке» собраны неплохие футболисты, которые играли, играют или будут играть в национальных сборных. Тренер достаточно опытный, он ведь не пришёл с рынка. А тот бардак, который происходит в руководстве, приводит к неудачным результатам. Тренер пришёл, скомплектовал команду, начал её готовить к своему видению игры. Через год его меняют. Приходит новый, ему нужны новые игроки под своё видение футбола. Снова всё ломается. Покупают одних, играют другие, а затем приходят третьи. Пока этот бардак будет продолжаться, ничто не поможет: ни хорошие футболисты, ни хорошие тренеры. Ничто не изменится с заменой Витории», — цитирует Колоскова РИА Новости.

В настоящее время командой руководит 51-летний португалец Руй Витория, однако в скором времени он может быть отправлен в отставку.

Ранее Быстров высказался о возможном увольнении Витории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить