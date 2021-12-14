Колосков обвинил руководство «Спартака» в неудачных результатах команды

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что главными причинами неудач московского «Спартака» являются проблемы руководства клуба, а не главные тренеры или игроки.

«В «Спартаке» собраны неплохие футболисты, которые играли, играют или будут играть в национальных сборных. Тренер достаточно опытный, он ведь не пришёл с рынка. А тот бардак, который происходит в руководстве, приводит к неудачным результатам. Тренер пришёл, скомплектовал команду, начал её готовить к своему видению игры. Через год его меняют. Приходит новый, ему нужны новые игроки под своё видение футбола. Снова всё ломается. Покупают одних, играют другие, а затем приходят третьи. Пока этот бардак будет продолжаться, ничто не поможет: ни хорошие футболисты, ни хорошие тренеры. Ничто не изменится с заменой Витории», — цитирует Колоскова РИА Новости.

В настоящее время командой руководит 51-летний португалец Руй Витория, однако в скором времени он может быть отправлен в отставку.

Ранее Быстров высказался о возможном увольнении Витории.