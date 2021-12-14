Кроос: ПСЖ — самый сложный соперник из команд жеребьёвки

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«Думаю, это самый сложный соперник из возможных пяти команд жеребьёвки. Именно ради такого матча мы играем в футбол», — цитирует Крооса AS.

Напомним, что по итогам жеребьёвки «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с ПСЖ. Королевский клуб занял первое место в группе D, набрав 15 очков.

Встреча между командами пройдёт 15 февраля 2022 года в Париже, а ответный матч — 9 марта в Мадриде.

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