«Рома» победила «Специю» в 17-м туре Серии А

«Рома» взяла верх над «Специей» в матче 17-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев отличились Крис Смоллинг и Рожер Ибаньес на шестой и 56-й минутах.

В концовке игры римляне остались в меньшинстве после удаления Феликса Афена-Гьяна.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 28 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» (12 очков) находится на 17-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил таблицу Серии А.