«Рома» победила «Специю» в 17-м туре Серии А
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Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:0.
В составе хозяев отличились Крис Смоллинг и Рожер Ибаньес на шестой и 56-й минутах.
В концовке игры римляне остались в меньшинстве после удаления Феликса Афена-Гьяна.
Подопечные Жозе Моуринью набрали 28 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» (12 очков) находится на 17-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил таблицу Серии А.