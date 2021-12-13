Тренер «Сочи» Федотов прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о победе над московским «Спартаком» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы видели «Спартак» в Лиге Европы — это хороший соперник с качественными игроками. Где-то было везение, но его нужно заслужить. Эта победа значимая и заслуженная», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Он также считает справедливым то, что «Сочи» остался на третьем месте в чемпионате перед перерывом. По словам тренера, клуб ведёт серьёзную работу над усилением команды.

«Спартак» на выезде в большинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с 23 очками располагается на девятой строчке.

Ранее тренер красно-белых Витория назвал несправедливым поражение «Спартака» от «Сочи».