Тренер «Сочи» Федотов прокомментировал победу над «Спартаком»
- РИА Новости
- © Артур Лебедев
«Мы видели «Спартак» в Лиге Европы — это хороший соперник с качественными игроками. Где-то было везение, но его нужно заслужить. Эта победа значимая и заслуженная», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».
Он также считает справедливым то, что «Сочи» остался на третьем месте в чемпионате перед перерывом. По словам тренера, клуб ведёт серьёзную работу над усилением команды.
«Спартак» на выезде в большинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с 23 очками располагается на девятой строчке.
Ранее тренер красно-белых Витория назвал несправедливым поражение «Спартака» от «Сочи».