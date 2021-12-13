Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА
- Reuters
По итогам жеребьёвки, в стыковых матчах (1/16) финала встретятся:
«Севилья» — «Динамо» Загреб;
«Аталанта» — «Олимпиакос»;
«РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»;
«Барселона» — «Наполи»;
«Зенит» — «Бетис»;
«Боруссия» Дортмунд — «Рейнджерс»;
«Шериф» — «Брага»;
«Порту» — «Лацио».
Первые стыковые матчи Лиги Европы состоятся 17 февраля 2022 года, ответные пройдут 24 февраля. Команды, указанные первыми, сыграют первый матч на своём поле.
Победители стыковых матчей на стадии 1/8 финала турнира сыграют с победителями группового этапа, в числе которых и московский «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы.