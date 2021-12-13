Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам жеребьёвки, в стыковых матчах (1/16) финала встретятся:

«Севилья» — «Динамо» Загреб;

«Аталанта» — «Олимпиакос»;

«РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»;

«Барселона» — «Наполи»;

«Зенит» — «Бетис»;

«Боруссия» Дортмунд — «Рейнджерс»;

«Шериф» — «Брага»;

«Порту» — «Лацио».

Первые стыковые матчи Лиги Европы состоятся 17 февраля 2022 года, ответные пройдут 24 февраля. Команды, указанные первыми, сыграют первый матч на своём поле.

Победители стыковых матчей на стадии 1/8 финала турнира сыграют с победителями группового этапа, в числе которых и московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы.