Соловьёв считает, что Степанова и Букин намного сильнее Дэвис и Смолкина

Олимпийский чемпион в командном турнире Дмитрий Соловьёв сравнил танцевальные пары Александра Степанова — Иван Букин и Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«Ребята только начинают свой путь, Степанова с Букиным, конечно, сильнее. Здесь я даже не стану колебаться», — цитирует Соловьёва «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что Дэвис и Смолкин произвели на него впечатление. Соловьёв прокомментировал информацию, что паре завышают оценки из-за Этери Тутберидзе.

«Если говорить, кто родители, то это сторона политическая. Она не должна касаться спортсменов», — добавил фигурист.

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