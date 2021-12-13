Вяльбе резко раскритиковала женскую сборную России, выигравшую эстафету в Лиллехаммере

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала результаты сборной России, несмотря на победу в женской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Вяльбе резко раскритиковала женскую сборную России, выигравшую эстафету в Лиллехаммере
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Ни одной хорошей гонки у них ещё не было, не было такого результата, который они должны показывать. Эстафета в Лиллехаммере? Да прекратите вы, кому она нужна, эта эстафета?!» — сказал Вяльбе на канале «Матч ТВ».

Она также отметила, что пока федерация не может найти причину в неудачах российских лыжниц.

Напомним, что женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере впервые за 17 лет.

Ранее Вяльбе заявила, что Большунов многие решения принимает необдуманно в силу молодости.

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